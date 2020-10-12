Вокалистка из Тверской области одержала победу на национальном музыкальном проекте «Универвидение. Авторы»

Вокалистка из Тверской области стала победительницей национального музыкального проекта «Универвидение.Авторы», который проходил на Сахалине и объединил 50 талантливых вокалистов и музыкантов со всей России.

В финале проекта Тверскую область представляли Егор Головацкий, Алёна Медкова, Никита Радзиевский и группа «Витамин Б» в составе Ильи и Анастасии Быковых.

На гала-концерте конкурсанты представляли авторские песни, которые были созданы ими за два дня проекта. За произведения голоса отдавали не только члены жюри, но и представители регионов. Последние поддержали Алёну Медкову из Тверской области, которая совместно с представительницей Сахалинской области Снежаной Непомнящей сочинила песню «Северный Ледовитый». Главный приз – съёмка клипа.

Другой участник от региона Егор Головацкий, студент факультета управления и социальных коммуникаций Тверского государственного технического университета, вошёл в тройку лучших исполнителей.

Проект «Универвидение. Авторы» проходил в рамках реализации программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Конкурс был организован при участии Федерального агентства по делам молодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области