ЮРИЙ ШЕЛЯПИН: ЖИТЬ - ЗНАЧИТ, ПОМОГАТЬ



Чтобы перечислить добрые дела мецената российского уровня, главы федерального холдинга «Эко-Тепло» Юрия Ефимовича Шеляпина, не хватит небольшой статьи.



Он выплачивал пособия многодетным семьям, оставшимся без кормильца, дарил квартиры ученым и ветеранам, оказывал посильную финансовую помощь в выпуске православной энциклопедии. Жителям Конаковского края повезло, что он здесь ведёт строительство различных объектов.

Юрий Ефимович – Почетный гражданин города Конаково, заслуженный строитель России, немало сделал добрых дел для Конаковского района. Холдинг Шеляпина восстанавливал и строил храмы в Москве и Тверской области. Среди них Крестовоздвиженская церковь в селе Свердлово Конаковского района и храм Рождества Христова в Рыбаках, который находится на улице Вольного Новгорода в Твери.

В 2010 году Юрий Шеляпин подарил шесть квартир ветеранам Великой Отечественной войны, которые по тем или иным причинам не попали в известную федеральную программу. Ключи от нового жилья получил ветеран Афганистана, а также молодой сотрудник Конаковской ГРЭС.

Он отремонтировал сельскую библиотеку в селе Вахонино, построил там дорогу, спортзал, спортплощадку, провел газ и водопровод.

В Конакове компания «Эко-Тепло» благоустроила сквер. А в 2016 году при финансовом участии четы Шеляпиных в Конакове во время празднования Дня города на центральной площади была открыта скульптурная композиция, посвященная святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским.

В Конакове работает музей конаковского фаянса. Основа его коллекции – фаянс, который собрала и подарила городу дочь Шеляпиных – Ольга Юрьевна Ярцева.



В преддверии 75-летия Великой Победы президент строительного холдинга Юрий Шеляпин подготовил для участниц войны, 15 женщин-ветеранов, новое жильё. Квартиры расположены в новом монолитно-кирпичном доме в Конаково на улице Учебной, дом 1а.



На сегодняшний день новые квартиры в этом же доме получили 13 семей из шести аварийных многоквартирных домов по улице Жилкооп и дома на улице Первомайская, 54. В общей сложности, это 77 конаковских семей. Это региональная программа, но Почётный строитель значительно снизил стоимость жилья с отделкой.

Людмила КИКАЛО.