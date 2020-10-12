В Тверской области подарки для новорождённых начали выдавать в отделениях «Мой семейный центр»

С декабря 2020 года в Тверской области подарочные наборы для новорожденных выдают в отделениях по работе с семьей и детьми «Мой семейный центр» по месту жительства. Эта функция передана от комплексных центров социального обслуживания населения. Также подарочные наборы вручаются при регистрации новорожденных в органах ЗАГС.

Подарки при рождении детей вручаются в Верхневолжье с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве. На тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», – считает Игорь Руденя.

С начала 2020 года вручен 9181 подарочный набор для новорожденных. Набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем, – всего 50 наименований.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. Он предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного, проживающим в Тверской области. Выдается он в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

В Тверской области улучшение демографической ситуации определено Губернатором Игорем Руденей региональным приоритетом.

Родителям Верхневолжья предоставляется ряд федеральных и региональных мер. Это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, региональный материнский капитал и многое другое.

Реализуется целый комплекс мер поддержки больших семей. С этого года действующие региональные меры в демографии дополнены новыми. Многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные освобождены от уплаты транспортного налога, дети из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно обеспечиваются школьной формой. С 2019 года по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

Кроме того, в регионе учреждена ежегодная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», проводится конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

Пресс-служба Правительства Тверской области