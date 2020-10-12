Кимрский завод «Радиатор» при поддержке области ускорит обновление мощностей и создаст около 60 новых рабочих мест

Кимрский завод теплового оборудования «Радиатор» заявил о расширении производства. Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, что позволит получить дополнительную поддержку региона. Решение принято на первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Стимулирование инвестиционной активности для нас является приоритетной задачей. Мы стараемся сохранять и поддерживать бизнес, который развивается на территории региона. Уже принятые на уровне государства и области решения по поддержке предприятий охватили все системообразующие отрасли», – отметил Игорь Руденя на заседании Совета.

Статус приоритетного инвестиционного проекта ускорит обновление мощностей завода «Радиатор». Предприятие планирует частичное переоборудование действующих линий, что позволит увеличить объемы производства, повысить конкурентоспособность выпускаемых товаров. К 2025 году будет создано порядка 60 новых рабочих мест, средняя заработная плата составит около 64 тыс. рублей. В ближайшие пять лет предприятие обеспечит налоговые отчисления в объеме более 430 млн рублей.

Как сообщил генеральный директор завода Анатолий Самохвалов, инвестиции в объеме 286,3 млн рублей будут направлены на приобретение в 2020-2023 годах восьми единиц оборудования. По трем позициям уже заключены контракты. Еще 98,6 млн рублей из средств прибыли в 2024-2025 годах выделят на дальнейшее обновление производственных мощностей.

Статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компаниям воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. Это вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области и Фонда развития промышленности Тверской области.

ООО «КЗТО «Радиатор» является крупным производителем стальных трубчатых радиаторов и медно-алюминиевых конвекторов. Ежегодно завод выпускает свыше 100 тыс. единиц теплового оборудования, производственная линейка включает 35 тыс. моделей радиаторов. Отопительные приборы завода успешно эксплуатируются в образовательных и медицинских учреждениях, жилых и культурных комплексах России и ближнего зарубежья. Предприятие обеспечивает свыше 200 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области