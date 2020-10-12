Прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени на телеканале «Россия 24» Тверь можно посмотреть в сети Интернет

10 декабря в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Как жители Тверской области, заболевшие коронавирусной инфекцией, обеспечиваются бесплатными лекарствами? Когда голубое топливо придет в негазифицированные районы Верхневолжья? На развитие каких сфер будут направлены основные средства областного бюджета в ближайшие три года? Глава региона ответит на вопросы, касающиеся эпидемиологической обстановки, вакцинации и других актуальных тем.

Вопросы к Губернатору формулируются на основе обращений граждан и тем, обсуждаемых в социальных сетях.

Программу с Губернатором Игорем Руденей можно посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/6vUUZa3PvrMи на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области