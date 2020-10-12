Предприниматели Тверской области могут воспользоваться поручительством для увеличения суммы кредита

Представители малого и среднего бизнеса Тверской области в рамках государственной поддержки получают поручительство Фонда содействия предпринимательству. Этопозволяетвзять кредит в банке на большую сумму, чем имеющийся у предпринимателя залог. Поручительство предоставляется по льготным условиям - 0,5% годовых, что меньше среднего уровня инфляции.В 2020 году с помощью поручительств Фонда в экономику региона привлечено свыше 1,5 млрд рублей.

Срок поручительства определяется в соответствии с кредитным договором. Максимальная сумма на одного заемщика - до 25 млн рублей. Размер ответственности Фонда: до 70% от суммы обязательств для приоритетных отраслей, до 50% от суммы обязательств для предприятий сферы услуг, торговых предприятий и прочих субъектов малого и среднего бизнеса.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Такой мерой поддержки, как поручительство, уже воспользовалась руководитель школы иностранных языков «Вестфорт» Юлия Ковальчук.

В течение 10 лет она работала преподавателем и академическим директором в частном языковом центре, после чего приняла решение открыть свою школу иностранных языков, арендовала помещение, наняла персонал, получила лицензию Министерства образования Тверской области на ведение образовательной деятельности.

Для расширения бизнеса Юлия Ковальчук воспользовалась средствами кредита в банке. С помощью поручительства Фонда содействия предпринимательству сумма банковского кредита была увеличена на 30% от изначально рассчитанной банком.

Фонд содействия предпринимательству учреждён Министерством экономического развития Тверской области, входит в Национальную гарантийную систему РФ, в которой состоят еще более 80 подобных Фондов по всей стране.

Подробнее об этой форме поддержки можно узнать по телефону (4822) 78-78-58, на сайте www.fondtver.ru или в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу г.Твери, проспекте Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области