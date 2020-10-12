В ближайшие три года отремонтируют ещё 146 км региональной дороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна

В Тверской области в 2023 году будет полностью завершен ремонт региональной автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна до города Весьегонска. Работы будут выполнены в рамках реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма.

В 2019-2020 годах по национальному проекту отремонтирован участок данной автодороги протяжённостью 50 км с 36 км по 87 км в Рамешковском и Бежецком районах.

В ближайшие три года отремонтируют еще 146 км в Бежецком, Краснохолмском районах, Весьегонском муниципальном округе. Протяженность участка ремонта в 2021 году составит 26 км, в 2022-ом- 59 км, в 2023-ом- 61 км.

По результатам торгов заключен соответствующий государственный контракт между заказчиком Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией ООО «Технострой».

Автомобильная дорога регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна общей протяженностью 222,2 км проходит по территориям Рамешковского, Бежецкого, Молоковского районов, Краснохолмского и Весьегонского муниципальных округов. Она принадлежит к опорной дорожной сети и обеспечивает транспортное сообщение Твери с районными центрами северо-востока региона, а также выход в Вологодскую область.

Дорога является туристическим маршрутом к Рыбинскому водохранилищу. Она ведет к градообразующим районным предприятиям, в частности - агропромышленному комплексу ООО «Коралл» (Бежецк), Весьегонскому винзаводу.

Ранее были заключены долгосрочные контракты на ремонт других региональных автомобильных дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: Торжок - Осташков, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское. Это позволит сэкономить время на проведении конкурентных процедур и приступить к ремонтным работам на объектах в 2021 году сразу же при наступлении благоприятных погодных условий.

В этом году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 153,6 км региональных дорог и более 61,5 км улично-дорожной сети в столице Верхневолжья. Всего в 2020-м в программы ремонта включено 620 км дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения. По сравнению с 2016 годом объемы ремонтной кампании в Тверской области увеличились в 4 раза.

Пресс-служба Правительства Тверской области