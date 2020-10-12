Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 11 941 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 209 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 374 427, в том числе за последние сутки их проведено 4479.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 335 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4986 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

408 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 5631

Конаковский район 1206

Ржев 1147

Вышневолоцкий городской округ 1028

Кимры 884

Торжок 872

Калининский район 731

Осташковский городской округ 461

Лихославльский район 425

Торопецкий район 395

Нелидовский городской округ 377

Бологовский район 344

Максатихинский район 302

Кашинский городской округ 297

Старицкий район 292

Бежецкий район 271

Калязинский район 206

Торжокский район 196

Зубцовский район 191

Оленинский муниципальный округ 183

Западнодвинский муниципальный округ 176

Весьегонский муниципальный округ 163

Рамешковский район 156

Андреапольский муниципальный округ 154

Ржевский район 154

Спировский район 133

Селижаровский район 132

Кувшиновский район 122

Кимрский район 121

Кесовогорский район 99

Фировский район 74

ЗАТО Озёрный 64

Краснохолмский район 63

Жарковский район 55

Лесной муниципальный округ 50

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38

Бельский район 30

Сандовский муниципальный округ 25

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области