Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 11 941 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 209 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 374 427, в том числе за последние сутки их проведено 4479.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 335 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4986 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
408 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 5631
Конаковский район 1206
Ржев 1147
Вышневолоцкий городской округ 1028
Кимры 884
Торжок 872
Калининский район 731
Осташковский городской округ 461
Лихославльский район 425
Торопецкий район 395
Нелидовский городской округ 377
Бологовский район 344
Максатихинский район 302
Кашинский городской округ 297
Старицкий район 292
Бежецкий район 271
Калязинский район 206
Торжокский район 196
Зубцовский район 191
Оленинский муниципальный округ 183
Западнодвинский муниципальный округ 176
Весьегонский муниципальный округ 163
Рамешковский район 156
Андреапольский муниципальный округ 154
Ржевский район 154
Спировский район 133
Селижаровский район 132
Кувшиновский район 122
Кимрский район 121
Кесовогорский район 99
Фировский район 74
ЗАТО Озёрный 64
Краснохолмский район 63
Жарковский район 55
Лесной муниципальный округ 50
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 38
Бельский район 30
Сандовский муниципальный округ 25
Молоковский район 24
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области