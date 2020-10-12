ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА И ДОЛГА

Слово «меценат», от которого веет чем-то старым, проверенным, дореволюционно-российским, ныне стало очень модным. И произносят его, порой, чаще и больше, чем есть в нашем обществе самих меценатов. А между тем, любая энциклопедия нам скажет, что меценатом называют человека, который на добровольной и безвозмездной основе способствует развитию науки и искусства, оказывает им финансовую помощь. Первый такой человек жил еще в первом веке до нашей эры в Древнем Риме и фамилия у него такая и была: звали его Гай Цильний Меценат. С тех пор у него появилось много последователей.

В Конаковском районе есть такие люди. Их немало, хотя, хотелось бы, чтобы их было больше. Но не каждому дано, как говорится, «рулить финансовыми потоками», притом, что в наши, чего уж там скрывать, экономически кризисные времена, далеко не каждый горит желанием оторвать от себя свои кровные и помочь. Хотя, подчас, этой помощи нужно не так уж и много.

Александра Павловича Шинкаренко в Конакове знают все. Двадцать лет он руководит Конаковским заводом стальных конструкций, и несмотря на постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка, уверенно ведет предприятие по его бурным водам. Шестьсот человек обеспечены интересной высокооплачиваемой работой, соцпакетом, качественным недорогим питанием и прекрасно организованной культурной жизнью. Об этом и хотелось бы сказать чуть подробнее.

В последние 10-15 лет предприятие подверглось довольно значительной реконструкции: появилось новое оборудование, целые линии и даже цеха. Но это коснулось не только производство. Волевым решение Александра Павловича был восстановлен бывший заводской клуб и теперь он называется концертный зал «Дом музыки» и является, пожалуй, самой лучшей и современной концертной площадкой города, «заточенной» под классические концерты.

«Дом музыки» стал концертно-репетиционной базой Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей. Ежегодно в ХШМиЮ г. Конаково проходят обучение около 600 конаковских ребят и справедливости ради стоит отметить, что хорошую поддержку школе оказывает администрация Конаковского района: более 13 миллионов рублей в год из районного бюджета на заработные платы педагогов, содержание здания, обеспечение образовательного процесса и т.д. Но муниципальная власть делает это в рамках своих полномочий, а А.П.Шинкаренко – именно, как меценат. И одним только залом помощь, конечно, не ограничивается. Помогает он и средствами для поездок. И не только хористам. Пару лет назад он помог двум девочкам из Конаковской детской школы искусств, которые одержали победу в молодежном конкурсе «Наследники Орфея» в Болгарии. И список можно продолжить.

Инициатором установки нового бронзового памятника павшим воинам на братской могиле в Комсомольском сквере г. Конаково также являлся он. Вместе с президентом строительного холдинга «Эко-Тепло» Юрием Шеляпиным, руководством Конаковской ГРЭС, завода «Микроприбор» и рядом других предпринимателей города, на него были собраны средства. Памятник обрел свой исторический облик, как и ранее, но выполнении из несравненно более качественного материала. К слову говоря, и предприятию своему – Конаковскому заводу стальных конструкций (КЗСК) к полувековому юбилею также было возвращено историческое имя (с 1993 по 2019 оно называлось «Энергостальконструкция»).

В весеннюю волну коронавируса в апреле-мае этого года предприятие помогло с оборудование коронавирусного госпиталя в Конаковской ЦРБ: сделало пандус и часть оборудования внутри. Ранее такой же пандус был оборудован и у входа в детскую поликлинику. Регулярно возглавляемое им предприятие оказывает финансовую поддержку в проведении различных социально и общественно-значимых мероприятий, например, таких, как муниципальный конкурс-премия «Человек года» и других.

Уже практически реализован проект памятника затопленному городу Корчеве, который установлен также в Комсомольском сквере (в восточной его части), но пока он не открыт. Этот вклад - целиком Александра Павловича и его трудового коллектива.

К юбилею предприятия А.П.Шинкаренко написал книгу «Без фанфар и барабанов», в которой рассказывает о богатой полувековой истории завода и о своем жизненном пути. Значительная часть книги посвящена истории г. Конаково и г. Корчевы, ушедшему под воды Московского моря. Также им профинансировано издание книги про Корчеву «Далекое-близкое» (автор составитель Ш.К.Дадаев) и, как стало известно - будут и другие книги.

Общество высоко оценило заслуги Александра Павловича Шинкаренко. Он – Почетный гражданин г. Конаково, Почетный энергетик России, победитель конкурса «Человек года» Конаковского района. Входит в состав Общественного совета Конаковского района, председательствуя в комиссии по промышленности, строительству, ЖКХ, транспорту ,

сельскому хозяйству и предпринимательству. Александр Павлович на протяжении всей своей жизни активно участвует в благоустройстве родного города и района и сохранении его исторической памяти. Он - достойный гражданин своей страны и замечательный в общении человек, вписавший свое имя в историю малой родины.

Кирилл НОВИКОВ.