Жителей Тверской области призывают быть внимательными и опасаться кибермошенников

В Тверской области с начала 2020 года направлено в суд 230 уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Жителей Тверской области призывают проявить осторожность и опасаться кибермошенников.

На сегодняшний день преступления, совершаемые в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, являются одними из наиболее частых. В основном преступления совершаются через сайты объявлений, интернет-магазины. Также мошенники взламывают страницы социальных сетей. Среди других направлений использования доверчивости граждан - «банковские» мошенничества, преступные действия, связанные с призывами помочь родственнику, попавшему в беду, компенсацией за приобретенные товары.

При этом «на удочку» мошенникам все чаще попадаются не только пожилые люди, как это было раньше, но и жители региона в возрасте от 20 до 50 лет.

Сегодня преступники используют программное обеспечение, которое позволяет избежать (или существенно затруднить) их идентификацию, а также технологии «подменных» абонентских номеров посредством IP-телефонии.

Кибермошенники все чаще используют метод социальной инженерии. Их цель - заставить человека, находящегося в стрессовой ситуации, предпринять необходимые для злоумышленника действия, которые в дальнейшем позволят ему завладеть деньгами потерпевшего.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка и, пользуясь недостаточной финансовой грамотностью и доверчивостью клиентов, узнают нужные данные и похищают деньги с карт. При этом стиль общения преступников аналогичен звонкам из финансового-кредитных учреждений: звонящего отличает грамотная речь, он использует банковскую терминологию, для убедительности может переключить на другого «сотрудника».

Но как бы правдоподобно не выглядел этот телефонный разговор, самое правильное – положить трубку. Напоминаем – сотрудники или службы безопасности банков никогда не звонят гражданам и не просят их предоставить какие-либо данные. В случае фиксации подозрительных операций банки инициативно блокируют счёт, автоматически обеспечивая безопасность денежных вкладов.

Еще один вид мошенничества – оказание «помощи» родственникам или друзьям, якобы задержанным сотрудниками полиции и обвинённым в совершении того или иного преступления.

Следует критически относиться ко всем звонкам неизвестных абонентов и рассматривать их как потенциальное мошенничество.

В целях обеспечения высокопрофессионального уровня при раскрытии и расследовании преступлений данного вида в территориальных органах Тверской области созданы специализированные следственно-оперативные группы, введена в эксплуатацию информационная подсистема «Дистанционное мошенничество». Всего за 9 месяцев 2020 года в производстве следователей следственных подразделений региона находилось 2 907 таких уголовных дел.