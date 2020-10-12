В Торжокской ЦРБ установлен новый рентгенаппарат

В Торжокской ЦРБ начал работу новый рентгенаппарат, который был приобретён для учреждения здравоохранения в рамках мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

В текущей эпидемиологической ситуации Губернатором Игорем Руденей поставлена задача обеспечить лечебные учреждения Тверской области всем необходимым для эффективной профилактики, диагностики и лечения жителей региона.

Рентгенаппарат установлен в стационаре Торжокской ЦРБ. Перед этим в помещении был проведен ремонт в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, оборудована современная рентген-защита.

Ввод в эксплуатацию нового рентгенаппарата позволило значительно улучшить качество диагностики. Для работы на нем был подготовлен специалист, который прошел необходимое обучение.

В этом году в рамках борьбы с коронавирусом удалось значительно усилить материально-техническую базу учреждений здравоохранения региона.

В областную клиническую больницу и другие медучреждения региона поступили аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, в частности для Вышневолоцкой ЦРБ и городской больницы №6.

В течение года в организации здравоохранения произведены поставки лабораторного инвентаря, пульсоксиметров, дефибрилляторов, аппаратов многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей и другого оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области