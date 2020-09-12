В Тверской области планируется открытие дополнительных лабораторий для исследований на коронавирус

В Тверской области планируется открыть дополнительные диагностические лаборатории, где будут проводиться исследования на коронавирусную инфекцию. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 9 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: обеспечение своевременного и качественного проведения тестирований по выявлению коронавируса является одной из важных задач.

Планируется создание не менее трёх лабораторий в районах Верхневолжья, что позволит значительно сократить срок проведения исследований.

В настоящее время в Тверской области по сравнению с весенним периодом почти в 4 раза увеличено количество тестирований в сутки. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 369 948, в том числе за последние сутки их проведено 4476.

Тестирование на COVID-19 в Тверской области проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при Областной клинической больнице, Тверском государственном медицинском университете, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Также тестирование организовано в частных медицинских организациях.

Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы по привлечению к работе в госпиталях студентов-медиков, увеличению госпитального фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день развёрнуто 2146 коек. До конца декабря этот показатель планируется увеличить до 2246 коек.

Пресс-служба Правительства Тверской области