В Тверской области наградили победителей и лауреатов регионального конкурса «Доброволец года-2020»

9 декабря в Твери наградили победителей и лауреатов XV регионального конкурса «Доброволец года-2020». Конкурс направленна поддержку волонтерства, общественной активности молодежи. Всего было рассмотрено 80 заявок из 12 городов и районов Верхневолжья.

По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Инициативы волонтеров Верхневолжья получают признание на федеральном уровне. 5 декабря, в День добровольца, с одним из победителей конкурса «Доброволец России», волонтером из Кашинского городского округа Ириной Никитиной пообщался Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня волонтерское движение в Верхневолжье объединяет тысячи людей самых разных возрастов и профессий, – считаетГубернатор Игорь Руденя. – Добровольцы активно участвуют в реализации патриотических, образовательных, культурных, экологических, спортивных проектов. Невозможно переоценить вклад волонтеров в защиту здоровья и поддержку наших граждан, особенно людей старшего поколения, в текущем году».

В этом году победителей и лауреатов конкурса определили в нескольких категориях по номинациям «Доброволец года», «Помощь детям», «Добровольчество в образовательных учреждениях», «Дело года» и вспецноминациях «Добровольчество и власть», «Добровольчество и СМИ», «Добровольчество и бизнес».

Обладателем почетного звания «Доброволец года-2020» стала студентка Тверского колледжа сервиса и туризма Анастасия Бугрова. Отмечен ее вклад в работу добровольческого отряда колледжа «Вместе», который реализовал несколько инициатив: проекты «Доступный туризм», «Гордимся и помним!». Ребята оказывали поддержку людям с инвалидностью и участникам «Детдомовского братства», воплощая в жизнь их мечты. Отряд «Вместе» также стал победителем конкурса в категории «Дари тепло».

В категории «Память сердца» победил студент Торжокского политехнического колледжа Росрезерва Илья Ипполитов, который реализовал онлайн-квест «Торжок прифронтовой». В категории «Родное Верхневолжье» лучшим признан проект Сергея Козлова и Юлии Курицыной из Бологовского района «Астановка от слова автобус».

Проекты «Протяни руку лапе» тверской школы №19 и «Душу исцеляет добро» 53-й школы Твери победили в категории «Дари добро»,детское объединение «Союз активных добровольцев» из Кесовогорской средней школы имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина – в категории «Добровольчество в школе».

Лучшими волонтерами среди учреждений среднего профессионального образования стали студенты Кашинского колледжа. В номинации «Дело года» победителем признан кесовогорский филиал программы «Важное дело» с проектом «Юбилей Великой Победы».

Лауреатами конкурса в различных категориях и номинацияхстали представители колледжей, школ и добровольческие объединения Твери, Осташкова, Вышнего Волочка, Андреаполя, Торжка, Лесного, Кесовой Горы, Кувшиново, Кашина, Конаково, Бологовского и Старицкого районов.

Конкурса «Доброволец года» проводится при поддержке регионального Правительства. Его организатор – программа «Важное дело».

Пресс-служба Правительства Тверской области