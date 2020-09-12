На первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области одобрены два приоритетных инвестиционных проекта

9 декабря Губернатор Игорь Руденя провел первое заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Коллегиальный орган создан в рамках задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по стимулированию инвестиционной активности в регионах.На первом заседании принято решение о включении планов развитиядвух компаний региона в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области.

«Совет – это новая площадка взаимодействия власти, естественных монополий, муниципальных образований и тех, кто развивает свой бизнес. Сегодня подтвержден статус двух приоритетных инвестиционных проектов – компании «Орион» в Твери и заводатеплового оборудования «Радиатор» в Кимрах. Это новые рабочие места, уверенность в завтрашнем дне для людей, которые живут и работают в Тверской области», – сказал Игорь Руденя, комментируя итоги заседания журналистам.

Статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компаниям воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. Это вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области и Фонда развития промышленности Тверской области.

Компания «Орион»строит в Твери новый завод по производству продуктов питания, «Кимрскийзавод теплового оборудования «Радиатор» проводиттехническое перевооружение производства.

«Хочу поблагодарить Губернатора, областное Правительство, которое оказало и оказывает нам поддержку. В том числе в предоставлении площадки для реализации нашего проекта. По итогам работыдействующего производства в Твери выручка компании составляет 2 млрд рублей в год. После реализации нового проекта мы можем увеличить производительность и выручку в три раза», – подчеркнул генеральный директор ООО «Орион Интернейшнл Евро» Пак ЧонгРюль.

«За 25 лет работы в реальном секторе экономики мы видимподдержку государства. Благодаря одобрению нашего проекта мы сможем более быстрыми темпами реализовать задачи, запланированные ранее на 5 лет», – отметил генеральный директор ООО «Кимрский завод теплового оборудования «Радиатор» Анатолий Самохвалов.

Сегодня в регионе действует система поддержки бизнеса. По каждому инвестпроекту сформирован план мероприятий, включающий содействие в получении льготных займов, помощь в обеспечении транспортной и инженерной инфраструктурой, другие федеральные и региональные меры.

Губернатор подчеркнул – большую роль для экономики муниципалитетов сыграет программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, которую подписали Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Задачи на перспективу – повышение эффективности системы поддержки и сопровождения проектов.

В состав Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства вошли предприниматели, представители федеральных структур и органов власти, региональных ведомств, Законодательного Собрания Тверской области, органов местного самоуправления, общественных организаций.Помимо принятия решений о включении инвестпроектов в перечень приоритетных его участники также будут оценивать возможности создания промышленных и технопарков, привлечения резидентов.



Пресс-служба Правительства Тверской области