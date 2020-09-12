В Тверской области корейская компания «Орион» строит новый завод по производству продуктов питания

355 рабочих мест будет создано в Тверской области благодаря открытию новых производственных линий «Орион Интернейшнл Евро». 9 декабря на первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области инвестпроекту южнокорейской компании присвоен статус приоритетного.

Игорь Руденя подчеркнул – регион готов обеспечивать поддержку таких значимых для экономики Тверской области проектов.

«Это новые рабочие места, уверенность в завтрашнем дне для людей, которые живут и работают в Тверской области», – сказал Губернатор по итогам заседания представителям СМИ.

Новый завод по производству продуктов питания ООО «Орион Интернейшнл Евро» строится в Калининском районе у деревни Кривцово Никулинского сельского поселения. Объем вложений составляет свыше 5 млрд рублей. Компания заявила о дальнейшем развитии проекта после ввода завода – создании новых линий, расширении объемов производства и экспорта.

Как сообщил генеральный директор ООО «Орион Интернейшнл Евро» Пак Чонг Рюль, по итогам работы действующего производства в Твери выручка компании составляет 2 млрд рублей в год. После реализации нового проекта производительность и выручка могут быть увеличены в три раза.

Строительство на площадке в Калининском районе планируется завершить в апреле 2022 года. Сейчас готовность объекта составляет 20%. Выполнены работы по сваям и фундаменту, продолжается сборка металлоконструкций. Заключены договоры с поставщиками электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, водоснабжения. Ведется проектирование и согласование прокладки сетей. На стадии проектирования – грузовая подъездная дорога.

Регион оказал поддержку в приобретении земельного участка под завод рядом с трассой М-10 «Россия». Подъездная дорога к предприятию включена в региональную программу дорожных работ на 2020-2022 годы.

Статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компании воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. Это вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, гарантийная поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

ООО «Орион Интернейшнл Евро» – головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери. Завод в областной столице запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов США. Его производительность – до 7 тыс. тонн кондитерских изделий в год.

Пресс-служба Правительства Тверской области