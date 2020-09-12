Предприятия Тверской области по изготовлению мебели в 2020 году нарастили объёмы экспорта в три раза

9 декабря в онлайн-формате проходит Международный экспортный форум «Сделано в России». В рамках мероприятия отдельное внимание уделено вопросам выхода бизнеса на международные рынки, экспортной повестке в регионах.

Задача по увеличению несырьевого экспорта поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция тверских предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в нашем регионе, увеличился в 1,5 раза. У Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые у нас производятся», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году объём экспорта более чем в 3 раза нарастила компания «Феликс», производственные площадки которой расположены в Тверской области. Мебель на экспорт изготавливается в ДОК «Жарковский» и на деревообрабатывающей фабрике в Торопце.

Как отмечают представители компании, несмотря на непростой период, увеличились объемы поставок в страны СНГ и Прибалтики. Ведется активная работа по реализации проектов на рынке стран Ближнего Востока. В планах компании – поставка мебели в европейские страны.

В 2020 году в ДОК «Жарковский» и на фабрике в Торопце были обновлены производственные мощности. Установлено оборудование, которое позволило открыть участок мобильных перегородок для офисов, цех изготовления шпонированных изделий, участок по выпуску стеклянных фасадов, прессовый участок по выпуску изделий из МДФ и ДСП, облицованных пленкой ПВХ. Также были установлены обрабатывающий центр ROVER, окрасочные кабины по типу «чистая комната» и другое оборудование.

Пресс-служба Правительства Тверской области