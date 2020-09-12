Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Героев Отечества

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. С праздником жителей Тверской области, кто своим самоотверженным трудом и служением Родине внес большой вклад в развитие страны и региона, поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя поздравил Полного кавалера Ордена Славы, Почетного гражданина Тверской области, Почетного председателя Конаковского Совета ветеранов Ивана Андреевича Рулева.

Поздравления Губернатора адресованы Марии Ивановне Вороновой, Геннадию Михайловичу Григорьеву, Клавдии Матвеевне Самуйловой, которые являются Полными кавалерами Ордена Трудовой Славы.

Также Губернатор поздравил Героев Социалистического Труда Александру Ивановну Денисову, Валентину Трофимовну Дудареву, Юрия Михайловича Иванова, Любовь Ивановну Парфенову, Валентину Федоровну Полуэктову, Антонину Ивановну Смирнову, Евгения Алексеевича Яковлева.

Игорь Руденя подчеркнул: каждый из этих выдающихся людей - яркий пример мужества, патриотизма, силы духа, символ продолжения многовековых традиций героического служения Отчизне.

День Героев Отечества в России празднуется 9 декабря ежегодно. Наряду с празднованием важнейших памятных дат, связанных с военной историей страны, героическими победами русской армии и флота, чествование людей, чей подвиг вписан в историю государства, стал одной из многих возрожденных традиций россиян.

Пресс-служба Правительства Тверской области