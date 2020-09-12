Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 11 732 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 277 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 369 948, в том числе за последние сутки их проведено 4476.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 108 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4972 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

404 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 5573

Конаковский район 1200

Ржев 1127

Вышневолоцкий городской округ 1010

Кимры 883

Торжок 868

Калининский район 730

Осташковский городской округ 457

Лихославльский район 423

Торопецкий район 383

Нелидовский городской округ 374

Бологовский район 333

Максатихинский район 294

Кашинский городской округ 291

Старицкий район 286

Бежецкий район 268

Калязинский район 202

Торжокский район 188

Оленинский муниципальный округ 183

Зубцовский район 181

Западнодвинский муниципальный округ 172

Рамешковский район 155

Весьегонский муниципальный округ 154

Андреапольский муниципальный округ 154

Ржевский район 153

Селижаровский район 132

Спировский район 126

Кимрский район 118

Кувшиновский район 116

Кесовогорский район 98

Фировский район 69

Краснохолмский район 63

ЗАТО Озёрный 60

Жарковский район 54

Лесной муниципальный округ 50

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38

Бельский район 30

Сандовский муниципальный округ 25

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области