Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 11 732 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 277 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 369 948, в том числе за последние сутки их проведено 4476.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 108 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4972 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
404 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 5573
Конаковский район 1200
Ржев 1127
Вышневолоцкий городской округ 1010
Кимры 883
Торжок 868
Калининский район 730
Осташковский городской округ 457
Лихославльский район 423
Торопецкий район 383
Нелидовский городской округ 374
Бологовский район 333
Максатихинский район 294
Кашинский городской округ 291
Старицкий район 286
Бежецкий район 268
Калязинский район 202
Торжокский район 188
Оленинский муниципальный округ 183
Зубцовский район 181
Западнодвинский муниципальный округ 172
Рамешковский район 155
Весьегонский муниципальный округ 154
Андреапольский муниципальный округ 154
Ржевский район 153
Селижаровский район 132
Спировский район 126
Кимрский район 118
Кувшиновский район 116
Кесовогорский район 98
Фировский район 69
Краснохолмский район 63
ЗАТО Озёрный 60
Жарковский район 54
Лесной муниципальный округ 50
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 38
Бельский район 30
Сандовский муниципальный округ 25
Молоковский район 24
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области