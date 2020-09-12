Жителей Тверской области приглашают присоединиться к областной молодежной патриотической акции «Десант Памяти»

9 декабря – День Героев Отечества. В этот день в Верхневолжье стартует областная патриотическая Акция «Десант Памяти». Она будет проходить в Тверской области до 15 декабря.

Губернатор Игорь Руденя считает: такие акции вносят большой вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти о героях, которые в разные годы защищали Отечество, хранили стойкость и мужество перед лицом врага.

Для того чтобы присоединиться к акции «Десант Памяти», необходимо рассказать о своих земляках – Героях Советского Союза – на страничках в социальных сетях. При публикации необходимо использовать официальные хэштеги Акции #ГеройОтечества69, #НашиГерои69, #9декабряЯПомню, #ДесантПамяти2020.

Для получения нужных сведений организаторы предлагают воспользоваться книгой Ивана Александровича Долгова «Золотые звезды Калининцев», в которой собраны материалы о калининцах — Героях Советского Союза. Он доступна и в электронном варианте по ссылке https://www.history.tver.ru/sr/dolgov.htm.

День Героев Отечества в России празднуется 9 декабря ежегодно. Наряду с празднованием важнейших памятных дат, связанных с военной историей страны, с героическими победами русской армии и флота, чествование людей, чей подвиг вписан золотыми буквами в летопись государства и чьи имена увековечены в памяти народа, стал одной из многих возрожденных традиций россиян.

Пресс-служба Правительства Тверской области