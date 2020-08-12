В Бологовском колледже Тверской области дооснастят учебные лаборатории для открытия новых специальностей

posted by Максим Малахов on вт, 12/08/2020 - 22:22

 

 

8 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В числе рассмотренных вопросов -  укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций  региона и обеспечение выплат стипендий студентам колледжей.

На приобретение учебного оборудования для Бологовского колледжа направят 4,3 млн рублей. Средства израсходуют для дооснащения учебных лабораторий. Будут закуплены обучающие стенды, сварочный тренажёр и аппараты, различные станки, диагностическое оборудование, верстаки для слесарных работ и другое. Лаборатории предполагается задействовать для обучения новым специальностям, которые планируются к открытию. В учреждении будут готовить мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также специалистов по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов.

Кроме того, в колледже планируется оборудовать новый компьютерный класс. Для этого закупят компьютеры, оргтехнику, мебель, в помещении заменят оконные блоки.

Укрепление материально-технической базы колледжа стало возможным благодаря экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур на другие виды работ.

В этом году в Бологовском колледже  были выполнены работы по обеспечению комплексной безопасности, смонтированы системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуации.

Также на заседании рассмотрен вопрос об увеличении финансирования в 2020 году на предоставление стипендий и материальных выплат детям–сиротам – студентам Вышневолоцкого медицинского колледжа.  Данное решение принято в связи с увеличением в этом году количества поступивших в учреждение студентов этой категории.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области