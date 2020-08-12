К концу 2021 года в Тверской области будет полностью централизована система скорой медицинской помощи

На заседании Правительства Тверской области, которое 8 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о создании в регионе централизованный службы скорой медицинской помощи. Проект реализуется по поручению главы региона.

«У нас постепенно будет выстраиваться вертикаль управления службой скорой помощи, которую мы завершим к концу следующего года. С 2022 года вся система скорой помощи будет работать на едином информационном ресурсе и будет направлена на то, чтобы ни один вызов не был потерян, а доезды совершались в нормативное время», – отметил Игорь Руденя.

Объединение подстанций в Единый диспетчерский центр предполагает введение единых стандартов управления и работы в системе скорой помощи, кадрового и материально-технического обеспечения. Утверждена схема управления вызовами, в рамках которой определены составы дежурной смены Единого диспетчерского центра, бригады скорых.

Централизация системы скорой медицинской помощи пройдет в три этапа. Первый уже реализуется в Верхневолжье. К Тверской станции скорой медицинской помощи присоединены Ржевская и Вышневолоцкая станции. В Едином диспетчерском центре обрабатываются вызовы с данных территорий, в режиме реального времени осуществляется мониторинг движения всех машин скорой помощи в агломерациях.

На втором этапе Единый диспетчерский центр начнет координировать работу подстанций скорой медицинской помощи еще в трех агломерациях – Торжокской, Кимрской и Конаковской.

Остальные подстанции региона войдут в завершающий этап централизации.

В рамках совершенствования системы скорой медицинской помощи в регионе проходит поэтапное обновление автомобилей скорой медицинской помощи. 8 декабря Губернатор Игорь Руденя передал 22 новые машины главврачам больниц Верхневолжья. Еще 21 автомобиль был передан в июле 2020 года представителям медицинских учреждений. Таким образом, автопарк службы скорой помощи Тверской области в этом году пополнили 43 новых автомобиля.

Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, а также видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС.

Пресс-служба Правительства Тверской области