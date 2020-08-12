8 декабря главой Селижаровского муниципального округа избран Андрей Куприянов. Решение принято на заседании местной Думы.

Андрею Куприянову 56 лет. Он родился в поселке Селижарово. Имеет два высших образования по специальностям «Инженер по эксплуатации колесной и гусеничной техники» (Ташкентское высшее военное командное танковое училище) и «Правоведение» (Тверской государственный университет). Значительная часть трудовой биографии Андрея Куприянова связана со службой в вооруженных силах и в органах внутренних дел. С 2011 по 2014 годы он занимал пост заместителя главы администрации Селижаровского района. Отмечен благодарностями и грамотой губернатора Тверской области. В последние годы был консультантом одного из производителей бутилированной воды.

Выборы главы произошли в связи с преобразованием Селижаровского района в Селижаровский муниципальный округ путем объединения поселений в апреле 2020 года.

Кандидатуру Андрея Куприянова на должность руководителя муниципалитета депутаты Думы Селижаровского муниципального округа поддержали единогласно.