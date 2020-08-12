В Тверской области введено новое направление поддержки для сельхозпроизводителей региона

На поддержку ряда направлений сельского хозяйства Верхневолжья дополнительно направят более 50 млн рублей из областного бюджета. Решение принято 8 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий», – считает Игорь Руденя.

Порядка 27,8 млн рублей направят на новое направление поддержки – развитие производства зерновых и зернобобовых культур. Размер субсидий для товаропроизводителей региона будет предоставляться из расчета 555 рублей за 1 тонну реализованной продукции. Получателями поддержки станут 22 хозяйства из 12 муниципальных образований Верхневолжья.

Дополнительные средства в размере 14,3 млн рублей будут выделены на предоставление сельхозпроизводителям субсидий на возмещение затрат на племенное маточное поголовье крупного рогатого скота, на приобретение племенного молодняка, поддержку элитного семеноводства, а также на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции научных и образовательных организаций сферы АПК.

На предоставление грантов «Агростартап» выделено более 7,8 млн рублей. Средства предприниматели смогут использовать на приобретение скота, реконструкцию и модернизацию зданий, подведение к ним коммуникаций, а также на погашение основного долга по кредитам в размере не более 20% или внесение в неделимый фонд кооператива от 25% до 50%.

Пресс-служба Правительства Тверской области