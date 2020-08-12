Игорь Руденя: газификация территорий Тверской области – это развитие экономики, новые рабочие места, повышение качества жизни населения

Пятилетняя программа газификации Тверской области рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 8 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул: для Верхневолжья повышение уровня газификации является ключевым условием развития экономики, реализации инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни населения.

Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача по завершению газификации регионов страны.

«Во исполнение поручения главы государства Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации нашего региона в 2021-2025 годах. Приоритетной задачей является газификация юго-западных и северо-восточных районов Верхневолжья. Нам важно, чтобы газ был в каждом муниципальном образовании региона», - обозначил Игорь Руденя.

В рамках сотрудничества с компанией «Газпром» запланировано проведение работ по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах, включая строительство и модернизацию газораспределительных станций (ГРС).

Предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а также северо-востока: в Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия. Будет построено 3 ГРС, 148 км газопроводов-отводов и 419 км межпоселковых газовых сетей. Ещё два негазифицированных района – Удомельский городской округ и Лесной муниципальный округ - будут добавлены в программу в ближайшее время.

Также в рамках реализации программы будут проведены работы по повышению уровня газоснабжения территорий. В 8 муниципалитетах Верхневолжья реконструируют 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых.

Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд рублей – инвестиции компании «Газпром», свыше 7,6 млрд рублей – вклад Тверской области.

Ряд мероприятий по газификации территорий будет выполнен в рамках региональной программы.

На 2021 год запланировано строительство внутрипоселковых газовых сетей в Красном Холме, Молоково, Жарковском, ряде деревень Осташковского городского округа. По всем объектам имеется проектно-сметная документация.

Предусмотрено завершение строительства межпоселкового газопровода от села Киверичи до деревни Алешино в Рамешковском районе, что позволит газифицировать 150 домовладений, школу, детский сад, библиотеку, почту, офис врача общей практики.

В программу включено строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей в посёлке Фирово, деревне Старо-Ямская Старицкого района, газопровода в посёлке Козлово Конаковского района, газовых объектов в Бежецком, Калининском, Максатихинском районах, Кашинском городском округе, строительство блочно-модульных котельных для учреждений здравоохранения в селах Пушкино и Медное Калининского района.

В региональную программу также включена третья очередь строительства межпоселкового газопровода от деревни Игнатово в Калининском районе до посёлка имени Крупской в Твери. Это позволит обеспечить, в том числе, подключение перспективных потребителей промзоны Боровлёво-2.

Пресс-служба Правительства Тверской области