Игорь Руденя на заседании правительства представил вновь избранных глав Пеновского и Оленинского муниципальных округов

Губернатор Игорь Руденя перед обсуждением повестки заседания Правительства Тверской области 8 декабря представил коллегам двух глав муниципальных образований, избранных в конце прошлой недели.

«Хотел бы представить двух нам уже известных, но по процедуре вновь избранных глав муниципальных округов. Это глава Пеновского муниципального округа Валерий Федорович Морозов и глава Оленинского муниципального округа Олег Игоревич Дубов. Хочу от всех нас пожелать руководителям, которых мы знаем и которые пользуются заслуженным авторитетом на территориях, успехов в работе, в том числе, в реализации национальных проектов. Сегодня, благодаря ресурсам, которые нам дают Президент и Правительство Российской Федерации, появляются новые возможности. Совместная работа принесет желаемые результаты», – сказал Игорь Руденя.

Напомним, в связи с преобразованием Пеновского и Оленинского районов соответственно в Пеновский и Оленинский муниципальные округа органы представительной власти избрали глав вновь сформированных административно-территориальных единиц. В обоих случаях решение было принято подавляющим большинством голосов.

3 декабря главой Пеновского муниципального округа избран Владимир Морозов, который в январе 2019 года был назначен временно исполняющим полномочия главы Пеновского района, в мае прошлого года – избран главой муниципального образования. Владимиру Морозову 59 лет. Окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Общий стаж работы в сфере медицины – более 30 лет. С 1989 года и до избрания на пост руководителя муниципалитета был главным врачом Пеновской ЦРБ.

Олег Дубов избран главой Оленинского муниципального округа 4 декабря. Это один из самых опытных представителей местного самоуправления Верхневолжья, член партии «Единая Россия». Он возглавлял Оленинский район с 1996 года и неоднократно переизбирался на этот пост. До этого (в 1995-1996 годах) был заместителем губернатора Тверской области.