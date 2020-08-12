Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 11455 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 404 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 365 472, в том числе за последние сутки их проведено 3388.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 16888 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5030 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

403 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 5503

Конаковский район 1186

Ржев 1116

Вышневолоцкий городской округ 990

Кимры 872

Торжок 858

Калининский район 719

Осташковский городской округ 453

Лихославльский район 422

Торопецкий район 381

Нелидовский городской округ 373

Бологовский район 333

Максатихинский район 294

Кашинский городской округ 287

Старицкий район 273

Бежецкий район 262

Калязинский район 197

Торжокский район 186

Оленинский муниципальный округ 181

Зубцовский район 177

Западнодвинский муниципальный округ 171

Весьегонский муниципальный округ 154

Ржевский район 153

Рамешковский район 151

Андреапольский муниципальный округ 145

Селижаровский район 130

Спировский район 125

Кимрский район 115

Кувшиновский район 114

Кесовогорский район 96

Фировский район 69

Краснохолмский район 63

ЗАТО Озёрный 58

Жарковский район 53

Лесной муниципальный округ 49

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38

Бельский район 29

Сандовский муниципальный округ 25

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области