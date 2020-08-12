Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 декабря 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 11455 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 404 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 365 472, в том числе за последние сутки их проведено 3388.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 16888 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5030 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
403 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 5503
Конаковский район 1186
Ржев 1116
Вышневолоцкий городской округ 990
Кимры 872
Торжок 858
Калининский район 719
Осташковский городской округ 453
Лихославльский район 422
Торопецкий район 381
Нелидовский городской округ 373
Бологовский район 333
Максатихинский район 294
Кашинский городской округ 287
Старицкий район 273
Бежецкий район 262
Калязинский район 197
Торжокский район 186
Оленинский муниципальный округ 181
Зубцовский район 177
Западнодвинский муниципальный округ 171
Весьегонский муниципальный округ 154
Ржевский район 153
Рамешковский район 151
Андреапольский муниципальный округ 145
Селижаровский район 130
Спировский район 125
Кимрский район 115
Кувшиновский район 114
Кесовогорский район 96
Фировский район 69
Краснохолмский район 63
ЗАТО Озёрный 58
Жарковский район 53
Лесной муниципальный округ 49
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 38
Бельский район 29
Сандовский муниципальный округ 25
Молоковский район 24
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области