Игорь Руденя передал главврачам учреждений здравоохранения Тверской области 22 новые машины скорой помощи

8 декабря в Твери состоялась торжественная церемония вручения машин скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Верхневолжья. Новые автомобили главврачам больниц региона передал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Новые автомобили наш регион получил благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, федерального Правительства в рамках программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В текущем году это уже вторая партия современных машин, которые получает наш регион. Я уверен, что эти автомобили помогут нам повысить эффективность работы службы скорой медицинской помощи в условиях пандемии и в части оказания плановой медпомощи», – отметил Игорь Руденя.

22 новые машины скорой помощи марок «Ford» и «УАЗ» переданы в 15 муниципалитетов Тверской области. Они направлены в Кимрскую, Конаковскую, Осташковскую, Торжокскую, Весьегонскую, Западнодвинскую, Калязинскую, Кесовогорскую, Лихославльскую, Пеновскую, Рамешковскую и Спировскую ЦРБ, а также в Вышневолоцкую, Тверскую и Ржевскую станции скорой медицинской помощи.

«Очень важно, что нам сейчас выделили хороший, новый, оборудованный автомобиль, потому что сейчас машины особенно быстро изнашиваются. Мы чувствуем поддержку со стороны Губернатора и Правительства Тверской области, регионального министерства здравоохранения. Большое всем спасибо за этот прекрасный транспорт», – отметила главный врач Осташковской центральной районной больницы Татьяна Радина.

Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, а также видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС. На закупку машин было направлено 74 млн рублей.

В июле 2020 года Игорь Руденя вручил представителям медицинских учреждений региона ключи от 21 нового автомобиля, в том числе 18 реанимобилей. Таким образом, автопарк службы скорой помощи Тверской области в этом году пополнили 43 новых автомобиля.

Кроме того, как отметил глава региона, из областного бюджета выделены средства на закупку ещё 15 машин.

Пресс-служба Правительства Тверской области