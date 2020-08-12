События тверской экономики отмечены в мониторинге фонда «Петербургская политика»

Экономика Тверской области отмечена в мониторинге основных событий социально-политической жизни регионов за ноябрь. Данные опубликованы на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе позитивных событий прошедшего месяца аналитики фонда отметили создание в моногороде Кувшиново первой в Тверской области территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующее решение принято Правительством Российской Федерации. Заявка на создание ТОСЭР была одобрена в прошлом году на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития. В октябре этого года губернатор Игорь Руденя представил проект на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах.

«Цель проекта – диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест», – подчеркнул Игорь Руденя.

Одной из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога. В настоящее время ведутся работы по реализации на этой территории пяти якорных инвестиционных проектов с созданием более 1000 рабочих мест. Предполагаемый объём инвестиций - свыше 14,5 млрд рублей. Кроме того, запланировано развитие более 14 предприятий среднего и малого бизнеса.

Также фонд «Петербургская политика» включил в ноябрьский мониторинг предоставление льготного займа из регионального Фонда развития промышленности тверской компании «Метавр», передачу Тверским вагоностроительным заводом партии новых пассажирских вагонов АО «Пассажирская компания «Сахалин». Кроме того, отмечено обсуждение губернатором Игорем Руденей и гендиректором компании «Васта Дискавери», управляющим рядом активов проекта «Завидово» Сергеем Бачиным вопросов развития туристской инфраструктуры Тверской области, в частности реализации инвестпроекта «Волжское море».