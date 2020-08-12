В Тверской области в 2021 году стартует модернизация первичного звена здравоохранения

С 2021 года в Тверской области начнётся реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Она включает в себя приведение в порядок центральных районных больниц, строительство детских поликлиник, приобретение машин скорой помощи и медицинского оборудования.

«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике. Большую роль в повышении качества медпомощи в регионе является укрепление материально-технической базы учреждений. Все выделенные средства должны быть эффективно потрачены», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Так, на следующий год запланирован капремонт Конаковской и Ржевской ЦРБ, взрослой и детской поликлиник в Осташковской ЦРБ. В ближайшие три года в 20 муниципальных образованиях региона установят 31 фельдшерско-акушерский пункт, ещё в 9 районах появятся 14 врачебных амбулаторий.

В целом в проекте областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на реализацию программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения предусмотрено более 3,3 млрд рублей.

Также значительные средства заложены на продолжение реализации в Верхневолжье регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

На укрепление региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в 2021-2023 годах направят 415 млн рублей. Предусмотрена закупка компьютерных томографов, рентгеновских цифровых комплексов, ультразвуковых диагностических аппаратов для Нелидовской, Ржевской, Вышневолоцкой и Бежецкой ЦРБ, городских клинических больниц №6 и №7, Областной клинической больницы.

Для Областного онкологического диспансера в 2021-2023 годах в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» закупят 10 единиц высокотехнологичного оборудования. На эти цели направят свыше 457 млн рублей.

Также за счёт средств областного бюджета будет закуплено оборудование для Центров амбулаторной онкологической помощи, расположенных на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева и Вышневолоцкой ЦРБ.

Кроме того, при поддержке областного бюджета предусмотрена закупка оборудования и проведение ремонтов ещё в ряде учреждений, не относящихся к первичному звену, лекарственных препаратов, поддержка медицинских кадров, обеспечение работы в регионе санитарной авиации.

Особое внимание медицинской отрасли уделено и в Адресной инвестиционной программе Тверской области, куда включено строительство 8 учреждений здравоохранения. Это 4 детские поликлиники в Твери, Торжке и Кимрах, а также ЦРБ в Бологое и Бежецке, амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района. Одним из ключевых объектов АИП остается детская областная клиническая больница. В течение трех лет в Твери будет возведена современная высокотехнологичная клиника.

Пресс-служба Правительства Тверской области