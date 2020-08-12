Студенты Тверской области стали лауреатами национальной премии «Студент года – 2020»

Подведены итоги Российской национальной премии «Студент года – 2020» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов страны. Лауреатами премии стали и студенты Тверской области.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Лауреатом в номинации «Комиссия по качеству образования года» среди обучающихся образовательных организаций высшего образования стал Студенческий совет по вопросам качества образования ТГУ, а в номинации «Патриотическое объединение года» среди профессиональных образовательных организаций – Патриотическое объединение «Двина».

«Будущее страны, развитие научной мысли и формирование основы для новых открытий начинается в тот момент, когда талантливые студенты получают поддержку своих начинаний. Для Минобрнауки России это является одним из приоритетных направлений. Уверен, в дальнейшем мы еще не раз услышим имена тех ребят, кто сегодня получил награды», – сказал на церемонии награждения Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Выступления финалистов оценивали более 60 экспертов, которыми стали выдающиеся общественные деятели, деятели науки, культуры и медиасферы, среди которых ведущий новостей на Первом канале Максим Шарафутдинов, директор по региональной политике и международным отношениям Российского футбольного союза Алексей Смертин, российский актер театра и кино Владислав Канопка и другие.

Конкурсные испытания в этом году проходили в онлайн формате. Участники проходили этапы «собеседование» и «самопрезентация». По отдельным направлениям в этом году были подготовлены новые задания. Так, для студентов в номинациях «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года» и «Староста года» испытания проходили в формате дебатов. В номинациях «Спортсмен года» и «Профессионал года» участники провели интерактивные мастер-классы по направлениям своей деятельности, а в номинации «Интеллект года» финалистов ожидал «научный слэм».

В 2020 году премия «Студент года» проходила в рамках Плана основных мероприятий Минобрнауки России по проведению в РФ Года памяти и славы. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Российская национальная премия «Студент года» – это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций России, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи. Учреждена в 2014 году и реализуется в более чем 75 субъектах РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области