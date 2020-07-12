Тверская область получила очередную партию вакцины «Спутник V»

В Тверскую область пришла партия из 200 доз вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день сформирован предварительный список вакцинирующихся. В первую очередь, это работники здравоохранения, образования и социальной сферы.

О начале прививочной кампании среди медиков заявил Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время одного из эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.

В минувшем октябре Тверской регион получил первую партию вакцины от новой коронавирусной инфекции для отработки логистических вопросов по транспортировке, хранению и применению вакцины. Сорок медицинских работников ковидных госпиталей, привитые на первом этапе, чувствуют себя хорошо, побочных эффектов выявлено не было.

Процесс вакцинации строго регламентирован: до введения препарат должен храниться в специальных условиях, при низких температурах. Перед применением ампула достается из морозильной камеры, а затем в течение 30 минут размораживается. Только после этой процедуры возможно само прививание.

Вакцинацию проводят в два этапа – через три недели после первой прививки человеку вводят второй компонент. Вакцина предназначена только для внутримышечного введения.

Первыми в Тверской области будут вакцинироваться люди, находящиеся в группе риска, а также сотрудники сфер здравоохранения и образования в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие тяжелых аллергических реакций, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Пресс-служба Правительства Тверской области