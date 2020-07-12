На производственной площадке Тверского вагоностроительного завода в Торжке стартовало кузовное производство

На производственной площадке Тверского вагоностроительного завода в Торжке заложили раму для сборки первого кузова вагона модели В60М. Вагоносборочное производство начало действовать в городе в мае текущего года и до этого момента осуществляло сборку вагонов из кузовов, изготовленных и доставленных из Твери.

Изготовление выдвижной рамы для кузовов началось в Торжке с ноября. Остальные комплектующие – боковины, торцевые стены, крыши и перегородки – в ближайшее время будут поставляться на производство с ТВЗ. Полный цикл рамно-кузовного производства на торжокской площадке планируется наладить в 1 квартале 2021 года.

На сегодняшний день в трех пролетах производственного комплекса ТВЗ продолжаются строительные работы для расширения сборочного производства. Завершение работ позволит перевести выпуск всей спецпродукции и мелкосерийное производство из Твери в Торжок.

Производственная площадка Тверского вагоностроительного завода в Торжке расположена на территории бывшего Торжокского вагонзавода, который специализировался на производстве электропоездов, грузовых и специализированных вагонов локомотивной тяги. Активное участие в возобновлении производства вагонов в Торжке принял Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Правительство региона. В 2018 году был найден инвестор – ключевой партнер компании «Трансмашхолдинг» - холдинг «Транспортные компоненты» (ХТК), который обеспечивает стабильную работу и развитие предприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области