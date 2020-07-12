В Тверской области проходят краеведческие чтения, посвященные 210-летию со дня рождения Екатерины Бакуниной

С 7 декабря жители Тверской области принимают участие в краеведческих чтениях, посвящённых 210-летию со дня рождения сестры милосердия Екатерины Михайловны Бакуниной «Война и мир сестры милосердия Екатерины Бакуниной». Мероприятие пройдет в деревне Осташково Торжокского района.

Участники конкурса будут читать литературные произведения или фрагменты из публицистики, художественной прозы или поэзии, рассказывать о своих впечатлениях, связанных с личностью сестры милосердия Екатерины Бакуниной, представлять видеосюжеты.

Прежде всего, работы выполнены на темы служения сестёр милосердия на полях войны, истории зарождения сельских лечебниц в России в период земской реформы 19 века или связанные с духовным миром Екатерины Бакуниной.

Итоги чтений будут подведены после анализа работ всех участников и опубликованы не позднее 15 декабря 2020 года на странице мероприятия в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/bakuninaread2020 и на сайте Торжокской централизованной библиотечной системы.

Пресс-служба Правительства Тверской области