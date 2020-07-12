Игорь Руденя вошел в ТОП-5 глав регионов с сильным влиянием по рейтингу АПЭК за ноябрь

Игорь Руденя вошел в «пятерку» глав регионов с сильным влиянием в рейтинге влияния глав субъектов РФ за ноябрь, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Автор исследования политолог Дмитрий Орлов отметил, что в ноябрьском рейтинге дополнительные политические очки Игорю Рудене принесла новость о том, что Минэкономразвития РФ включило проект компании «Румелко-Агро» по развитию молочного животноводства и переработки молока в Кашинском районе в первый пакет проектов, которые в ближайшее время заключат соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Объем вложений составит порядка 18 млрд рублей.

Согласно закону о СЗПК, инвестору в течение 5 лет будет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры, а в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.

Поддержку в реализации проекта «Румелко-Агро» оказывает и Правительство Тверской области в рамках соглашения, заключенного в 2019 году.

«Это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Наш регион будет участвовать и активно содействовать в реализации планов по развитию молочного животноводства. Комплексный проект подразумевает создание в Тверской области порядка 700 рабочих мест, а также развитие инфраструктуры», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Еще одна важная экономическая новость ноября – в моногороде Кувшиново создана первая в Тверской области территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующее решение принято Правительством РФ. Ранее губернатор Игорь Руденя защитил проект на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. В настоящее время ведутся работы по реализации на этой территории пяти якорных инвестпроектов с созданием более 1000 рабочих мест. Предполагаемый объём инвестиций – свыше 14,5 млрд рублей. Кроме того, запланировано развитие более 14 предприятий малого и среднего бизнеса.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ, подготовленный АПЭК, основан на экспертном опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.