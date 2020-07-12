Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи планами по увеличению доходной части бюджета в 2021 году

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с сообщением о запланированном росте доходной части бюджета в 2021 году. Рейтинг опубликован на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, проект бюджета Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов стал основной темой заседания регионального правительства, которое 2 декабря провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что основные приоритеты в бюджетном процессе на ближайшие три года определил Президент России Владимир Путин. Это, прежде всего, финансовое обеспечение решения задач, связанных с достижением стратегических целей национального развития.

«Последовательная работа на протяжении последних четырёх лет по увеличению доходной базы бюджета, повышению эффективности расходов и снижению госдолга обеспечила сохранение финансовой устойчивости региона в текущем году и дала возможности для решения задач, поставленных главой государства. Это позволяет планировать дальнейший рост доходов, формировать бюджет Тверской области с учётом первоочередной реализации национальных проектов. Мы продолжаем развитие промышленности, туристической индустрии, малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры», - подчеркнул Игорь Руденя.

В следующем году запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, в 2021 году доходы областного бюджета составят 81,5 млрд рублей (в 2020-м – 77,1 млрд рублей). Предполагается, что по сравнению с 2016-м к 2023 году доходы вырастут практически на 30 млрд рублей, более чем в 1,5 раза.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.