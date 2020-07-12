В Торжокском районе Тверской области после капитального ремонта по национальному проекту открывается сельский ДК

7 декабря после капитального ремонта открывается Дом досуга в деревне Казицыно Торжокского района. Работы проведены в рамках реализации в Тверской области национального проекта «Культура».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга – одна из приоритетных задач развития территорий. Учреждения культуры должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, считает глава региона.

На объекте выполнен капитальный ремонт кровли, отремонтированы фундамент здания, входная группа, внутренние помещения, заменены оконные блоки и двери.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» в Тверской области в план работ по капитальному ремонту было включено 6 сельских домов культуры. Работы проведены в ДК села Михайловское и деревни Рязаново Калининского района, в доме культуры Новоямской Старицкого района. В культурно-досуговом центре в деревне Щучье Жарковского района отремонтированы фасад, фойе, зал, заменены окна и двери. В деревне Иваново Весьегонского района проведён капитальный ремонт теплогенераторной с заменой котла.

Общий объём финансирования по всем объёктам из федерального и областного бюджетов составил 7,8 млн рублей.

В 2019 году по национальному проекту в Верхневолжье был проведён капитальный ремонт 4 сельских домов культуры, расположенных в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, деревне Райково Максатихинского района, селе Кушалино Рамешковского района, деревне Малое Василёво Кимрского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области