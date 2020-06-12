В Тверском императорском дворце представят новую музейно-музыкальную программу

11 декабря в Тверском императорском дворце представят музейно-музыкальную программу «От первого снега до сказочных вьюг...». Мероприятие состоится с соблюдением всех требований санитарной безопасности.

В программу войдет рассказ о знаменитой работе А.А. Пластова «Первый снег», который представят сотрудники Тверской областной картинной галереи.

«Сегодня картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Игорь Руденя.

Посетители услышат выступления молодых вокалистов из студии авторской песни «Мир» под руководством автора-исполнителя Татьяны Винокуровой и преподавателя Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского Ольги Смирновой.

Тверской императорский дворец расположен по адресу г. Тверь, ул. Советская д.3. Начало программы в 16.00. Запись на мероприятие и справки по телефонам (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области