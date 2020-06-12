Жительница Удомли выиграла грант в размере 1,6 млн рублей на реализацию бизнес-идеи

Подведены итоги конкурса «Звезды предпринимательства городов расположения АЭС», который направлен в поддержку предпринимательства на территориях расположения атомных станций. Жительница Удомли Арина Стыдова выиграла грант в размере более 1,6 млн рублей на реализацию бизнес-идеи. Ее проект Квиз-марафон «Извилинг» вошёл в число победителей конкурса.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», – считает Игорь Руденя.

Победительница планирует направить грантовые средства на проведение серии интеллектуально-развлекательных битв в 10 городах-спутниках атомных электростанций. Участники будут соревноваться в эрудиции, логике и сообразительности в ходе увлекательных интеллектуальных викторин. Правила простые: совещаясь в команде, нужно правильно отвечать на замысловатые вопросы и получать за это баллы.

«Квиз – это отличная возможность совместить работу мозга с общением в приятной атмосфере. Команды соперничают между собой, на играх царит соревновательный дух. А кроме того, реализация позволит создать порядка 60 рабочих мест в регионах», - отметила Арина Стыдова.

Проект молодого предпринимателя предполагает проведение на каждой площадке 11 игр. Лучшие команды атомных городов смогут сразиться за звание самых эрудированных в финальном онлайн-турнире.

Пресс-служба Правительства Тверской области