Представители Тверской области стали победителями всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Состоялось торжественное награждение победителей XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В их числе представители Тверской области -Ален Сильченко и Александра Кукса, проекты которых направлены на социально-экономическое развитие регионов.

«Моя страна – моя Россия» – один из проектов автономной некоммерческой организации«Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Региональная молодежная политика Тверской области нацелена на максимальное вовлечение молодого поколения в общественную жизнь.

«Наша основная цель– обеспечение преемственности поколений, создание условий для успешной самореализации молодежи, раскрытие ее потенциала в экономической, социальной и культурной сферах», – считает ГубернаторИгорь Руденя.

Ален Сильченко, преподаватель Тверского государственного университета, занял второе место в номинации «Моя педагогическая инициатива», представив проект цифровой педагогической платформы Allis.School. Помимо общепринятых элементов сопровождения образовательной деятельности, таких как электронный дневник, расписание и журнал успеваемости, в систему внедрен модуль цифрового ассистента для обучающегося и аналитический модуль, представляющий в подробном отчете результаты обучения школьника. Такая функция позволит родителям более эффективно оказывать содействие в образовательной деятельности их ребенка.

«Реализация научных педагогических исследований, ставших основой проекта, ведется с 2015 года. Сегодня для меня особенно важно получить высокую оценку от профессионального сообщества в лице Российской академии образования. Уверен, что при поддержке РАО и платформы «Россия – страна возможностей» я смогу вывести свой проект на новый уровень», – рассказал Ален Сильченко.

Обладателем специального приза в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа» сталажительница ЗАТО Озёрный Александра Кукса, которая является магистрантом Мордовского государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева. Молодой педагог представила проект по разработке программы развития этнической идентичности младших школьников с помощью декоративно-прикладного искусства. Уже сегодня Александра проводит первые занятия со школьниками, на которых знакомит их с особенностями национальных орнаментов, костюмов и ремесел народов, проживающих в России.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» нацелен на привлечение молодежи к участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению вопросов по развитию российских регионов, городов и сел. В 2020 году конкурс проводился в 20 тематических номинациях. Победителями стали 125 человек.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области