Более 210 км местных дорог отремонтируют в муниципальных образованиях Тверской области в 2020 году

4 декабря на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, внесены изменения в программу дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области в 2020-2022 годах. В частности, за счет экономии средств на проведении конкурентных процедур, в этом году дополнительно в программу включены 16 объектов, из них 10 – в Твери.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортной среды для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма. Стандарты дорожных работ утверждены Правительством Тверской области.

В Твери работы будут проведены на улицах Громова, Коняевская-Бочкина-Сердюковская, Гайдара, на набережной Афанасия Никитина, в створе Бурашевского шоссе, на подходах к Восточному мосту. Ремонт предусмотрен также на улицах Торопецкая в Андреаполе и Курчатова в Удомле, Привокзальная в Старице, в деревне Дмитровское Калининского района, селе Красново Старицкого района.

С учетом изменений в 2020 году по программе ремонта в муниципалитетах в нормативное состояние будет приведеноболее 210,5 км дорог.В 2021-2022 годах планируется отремонтировать в общей сложности порядка 520 км дорог.

Также на заседании Президиума был рассмотрен вопрос о повышении требования к качеству дорожных работ на дорогах регионального и межмуниципального значения.

В частности, при ремонте тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, требуетсяприменять материалы, устойчивые к воздействию химических реагентов, используемых в зимнее время. Также на данных объектах необходимо предусмотреть возможность проезда транспортных средств, вес которых достигает 8 тонн ­– поливомоечных машин и автомобилей с раздвижными вышками.Внесены требования также к работам по установке бордюров и прочее.

Пресс-служба Правительства Тверской области