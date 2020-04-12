В рамках подготовки к выборам 2021 года избирательная комиссия Тверской области приступила к обучению нижестоящих комиссий

В рамках подготовки к организации и проведению избирательных кампаний 2021 года избирательная комиссия Тверской области приступила к обучению нижестоящих избирательных комиссий, в том числе – недавно сформированных новых составов ряда территориальных избиркомов.

4 декабря председатель облизбиркома Валентина Дронова в режиме видеоконференцсвязи провела первый установочный семинар с председателями ТИК Тверской области.

Валентина Дронова проинформировала коллег, что в 2021 году на территории Тверской области пройдут совмещенные избирательные кампании федерального, регионального и муниципального уровня. В Единый день голосования, который в 2021 году намечен на третье воскресенье – 19 сентября 2021 года, состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборы Губернатора Тверской области, выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, а также 15 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов и округов, городских и сельских поселений Тверской области.

Выборы депутатов Государственной Думы России состоятся по единому округу, а также по двум одномандатным округамна территории Тверской области: №179 (Тверской) и № 180 (Заволжский). Выборы депутатов Государственной Думы РФ назначаются Президентом России.

Принять в них участие смогут самовыдвиженцы (по одномандатным округам) и кандидаты, выдвинутые политическими партиями в составе списков общефедеральной части (по единому округу) и региональных групп.

От сбора подписей на выборах депутатов Государственной Думы России освобождены 14 политических партий, остальным придется собирать подписи, и делать это по обновленным правилам.

Выборы Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва будут назначены постановлением ЗакСобрания.

Правом выдвижения кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ обладают только политические партии; кандидатам предстоит преодолеть муниципальный фильтр и определить кандидатуры трех сенаторов, которые в случае избрания данного кандидата главой региона, будут представлять Тверскую область в Совете Федерации ФС РФ.

Выборы в Законодательное Собрание будут проводиться по пропорциональной (смешанной) избирательной системе, что помимо кандидатов от партий, позволяет баллотироваться и самовыдвиженцам. 20 депутатов в новый созыв областного парламента предстоит избрать по партийным спискам, еще 20 – в одномандатных избирательных округах.

От сбора подписей на выборах в Заксобрание на территории Тверской области освобождены 8 политических партий.

На выборах избиратели смогут проголосовать с помощью механизма «Мобильный избиратель», заранее подав через портал Госуслуг, МФЦ, ТИК или УИК заявление о включении в списки избирателей на любом удобном для них избирательном участке по месту нахождения. Также предусмотрено голосование в помещении и вне помещения для голосования, на придомовых территориях и в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные помещения для голосования.

Также будет организовано видеонаблюдение, предусмотрено применение новых электронных сервисов, регламентированных принятой ЦИК России концепцией цифрового развития, комплексов обработки избирательных бюллетеней, иных технологических новшеств.

Основным приоритетом по-прежнему остается забота о здоровье и безопасности граждан.

Более детальному информированию об особенностях предстоящих избирательных кампаний будут посвящены новые семинары и обучающие мероприятия, которые избирательная комиссия Тверской области проведет в 2020 и начале 2021 года.

В ближайшее время председатели территориальных избирательных комиссий выступят с информацией о предстоящих кампаниях на кустовых семинарах, которые состоятся с участием депутатов Законодательного Собрания и представительных органов муниципалитетов, местных администраций.

Пресс-служба избирательной комиссии