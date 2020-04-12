В Тверской области студенты – медики активно помогают в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией

В декабре этого года еще 95 студентов – медиков, получающих образование в Тверской области,включатся в работу по борьбе с коронавирусной инфекцией в учреждениях здравоохранения региона. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 4декабряпровел Губернатор Игорь Руденя.

На данный моментв борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано 309 студентов и ординаторов Тверского государственного медицинского университета и 22 студента Тверского медицинского колледжа.Для медиков, работающих в инфекционных госпиталях, организовано обучение, всего его прошли 1779 работников здравоохранения.

На заседании обсудили также развитие в Тверской области системы лабораторной диагностики COVID-2019. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 354 956, в том числе за последние сутки их проведено 4072. Игорь Руденя поставил задачу сократить сроки проведения лабораторных исследований и получения результатов пациентами.

Пресс-служба Правительства Тверской области