ТЕМА ДНЯ: Игорь Руденя и Алексей Миллер подписали программу газификации Тверской области на 2021–2025 годы.





Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Согласно документу, компания построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями — «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов.

Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада Тверской области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а также северо-востока: в Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

«Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона», - считает Игорь Руденя.

Кроме того, работы по повышению уровня газоснабжения в рамках реализации программы будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд рублей – инвестиции компании «Газпром», свыше 7,6 млрд рублей – вклад Тверской области.

По итогам реализации пятилетней программы уровень газификации Верхневолжья вырастет с 66% до 76%.

На следующем этапе, до 2030 года, планируется завершить газификацию населённых пунктов Тверской области и обеспечить газом в общей сложности свыше 1,2 млн человек. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1 100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений.



МНЕНИЯ:

Марина Цуркан: «Дальнейшая газификация позволит усилить подготовку кадров для экономики тверского региона»



Доцент кафедры госуправления Тверского государственного университета Марина Цуркан считает, что программа газификации и газоснабжения Тверской области на 2021 - 2025 годы, подписанная губернатором Игорем Руденей и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, будет иметь мультипликативный эффект.

«Безусловно, это большой прорыв для территорий, развитие которых сдерживалось отсутствием газа. Думаю, что в ближайшие годы мы будем отмечать рост внимания инвесторов к муниципальным образованиям, куда в скором будущем придет газ. Самое важное повысится качество жизни большого количества населения. Очевидна выгода и для муниципальных бюджетов: они смогут сэкономит значительные средства на организации отопительного сезона и перенаправить их на выполнение других социально значимых задач, в том числе, на софинансирование участия в очень востребованной Программе поддержки местных инициатив», – считает Марина Цуркан.

Кроме того, по словам эксперта, активизация инвестиционного процесса послужит для региона сигналом для более активного развития человеческого потенциала.

«Регион получит дополнительный стимул для подготовки кадров, их адаптации к актуальным запросам бизнеса, развитию социальной инфраструктуры», – говорит эксперт.



Давид Мамагулашвили: «Газификация позволит преодолеть барьер для притока инвестиций в муниципальные образования Тверской области»



Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили считает, что достигнутые и зафиксированные в программном документе договоренности о масштабной газификации муниципальных образований юго-запада и северо-востока Тверской области повысят конкурентоспособность региона в борьбе за привлечение новых инвесторов.

«Считаю большим достижением регионального правительства, лично губернатора Игоря Рудени, что в новую программу газификации включены территории юго-запада Верхневолжья. Их экономический потенциал, безусловно, очень высок, но отсутствие газа являлось одним из ключевых сдерживающих факторов для притока инвестиций в создание новых производств, технологического развития действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Теперь этот барьер будет преодолен. Убежден, что ситуация начнет меняться к лучшему в самое ближайшее время, и параллельно с газификацией в муниципальных образованиях активизируются инвестиционные процессы», – отметил Давид Мамагулашвили.

Эксперт также подчеркнул важность наращивания объемов газификации для экономики страны в целом.

«Рост внутреннего потребления газа позволит увеличить объемы налоговых поступлений от газовой отрасли в бюджет государства, что во многом защитит нас от связанных с этой сферой спекуляций на мировой политической арене, – считает Давид Мамагулашвили.



Валентина Катихина: «Без газификации мы задыхаемся»



Глава Первомайского сельского поселения Конаковского района говорит о необходимости газификации левобережья Волги, на территории которого располагается поселок Первое мая с окружающими деревнями:

- Газификация – это давняя и назревшая тема для нас. В Конаковском районе на левом берегу Волги находится два поселения – Юрьево-Девичьевское и наше. В последние несколько лет в Первомайском поселении активно развивается рекреационная составляющая экономики. Мы развиваем туризм, у нас уже есть такие проекты, как «Александровская слобода» и «Волга-сервис». Без газа невозможна нормальная экономика в этом направлении, ведь отопление дровами – это неактуально, все меньше становится мест, где можно из заготовить. Газ в баллонах, который до сих пор завозится к нам, проблему с отоплением не решает, так как это крайне дорого, им пользуются только при приготовлении пищи. Невозможно развивать туристическую отрасль без газа, мы задыхаемся от отсутствия недорогого энергоносителя. С нашими соседями из Каблуковского сельского поселения Калининского района мы даже решили обратиться в Газпром и к нашему губернатору Игорю Рудене, с целью сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Соглашение между Игорем Руденей и Алексеем Миллером – это очень радостное, обнадеживающее событие. Думаем, что благодаря ему, рано или поздно большой газ придет и к нам.



Геннадий Садыков: Где газ – там все оживает, там все крутится».



Геннадий Садыков, фермер из Вахонинского сельского поселения, депутат Собрания депутатов Конаковского района отметил, что газ приносит жизнь в те места, где до этого его не было:

- - Положительно относясь к данному решению «Газпрома» и областного правительства, тем не менее, я могу отметить, что все преимущества газификации могут красочно расписать профессионалы, которые в этом хорошо разбираются. Я же, с уровня того дела, которым занимаюсь в своей жизни, могу сказать только одно: с газом лучше, чем без него. И газификация актуальна, она буквально, оживляет те места в глубинке, где до сих пор не появился газопровод.