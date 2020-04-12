Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем жительницу блокадного Ленинграда Екатерину Петровну Ларионову

4 декабря жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Петровне Ларионовой исполнилось 100 лет.Сюбилеем ее поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы принадлежите к легендарному поколению, которое достойно прошло через тяжелейшие испытания военных лет, своим самоотверженным, неустанным трудом восстановило нашу страну из руин, через всю жизнь пронесло беззаветную любовь к Родине.Благодарю Вас за вклад в развитие Тверской области и всей России, сохранение памяти о важнейших страницах истории нашего Отечества», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Екатерина Ларионова родилась в деревне Оськино Торопецкого района. В 1931 году, после 4 класса, переехала в Ленинград. В 14 лет устроилась в артель сверловщицей. В 1942 году была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Калининскую область. Более 40 лет трудилась на фабрике «Калининские узоры» гладильщицей.

Пресс-служба Правительства Тверской области