В Твери в преддверии Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков объявят победителей конкурса патриотической песни «Отечество»

В Твери состоялся четвертый, завершающий,отборочный этап масштабного проекта - XIII Областного детско – юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвященного 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.

В текущей эпидемиологической ситуациипрослушивания конкурсантовпроводились в очном и онлайн-форматах.

Взавершающем этапеучастие приняли более 40 конкурсантов в возрасте 6 – 17 лет из Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова, Дома культуры «Затверецкий», Детской школы искусств №2 г. Тверь, культурно – досугового Центра Бурашево, Селижаровского районного Дома культуры, Старицкой детской школы искусств и среднеобразовательной школы ст. Старица, Дома культуры пос. Литвинки и других.

По итогам всех отборочных туров лучшие 25 номеров, а также 5 дополнительных, отобранных по результатам народного голосования в группе ВКонтакте Дворца культуры «Пролетарка» https://vk.com/dkproletarka, войдут в число победителей XIII Областного детско – юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество».

Мероприятие завершится гала – концертом, который пройдет в Большом концертном зале Дворца культуры «Пролетарка» 12 декабря, в преддверии Дня освобождения Калинина от немецко – фашистских захватчиков.

Организаторы фестиваля - Правительство Тверской области, региональные отделения организаций «Боевое братство», «Российский Союзветеранов Афганистана», «Инвалиды войны».

Пресс-служба Правительства Тверской области