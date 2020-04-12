В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

2 декабря во дворе дома 1а по ул. Учебная было шумно и весело: 13 семьям города Конаково, в рамках реализации первого этапа региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», торжественно вручали документы, сертификаты и ключи от новых благоустроенных квартир. Это - первый этап реализации программы в нашем районе. Вторым этапом станет строительство нового дома. Его месторасположение уже определено.



На 1 января 2017 года на территории Тверской области органами местного самоуправления муниципальных образований признаны аварийными, подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 362 многоквартирных дома, в которых проживает более 5000 человек. В том числе и в нашем городе. В 2020 году 13 семей в городе Конаково получили благоустроенные квартиры, торжественно сертификаты и ключи вручили: семье Гладышевых, Бузлиных, Семеновых, Дмитриевых, Райковых, Новиковых, Никчан, Веретехиных, Колчиных, Сайфутдиновых, Голубевых, Петровых и Цветковых.

Для торжественного открытия слово предоставили врио главы г. Конаково Евгению Бокареву, главе Конаковского района Олегу Лобановскому, Почетному гражданину г. Конаково, президенту холдинга «Эко-Тепло» Юрию Шеляпину.

Глава Конаковского района Олег Лобановский высказал пожелания новоселам:

- Сегодня действительно замечательный день, и все те трудности, которые были, остались позади, через неделю их никто не будет вспоминать, и жизнь поставит новые задачи. Губернатор Игорь Руденя делает упор на Конаковскоий район, чтобы и у нас, и в целом по области вводилось в эксплуатацию больше нового жилья. И работа ведется, место для строительства нового дома в нашем городе для переселения из аварийного жилья граждан г. Конаково и п. Козлово уже подобрано. Так что переселение состоится, и эта программа будет набирать обороты. Мы уверены - все люди будут жить в благоустроенных домах. Ведь самое родное, что у нас есть - это близкие люди и наш дом. Тем счастливчикам, которые сегодня получают ключи, хочется пожелать уюта и хорошей жизни в этих квартирах, чтобы у них всё было хорошо.

Почетный гражданин г. Конаково, президент холдинга «Эко Тепло» Юрий Ефимович Шеляпин сказал:

- Так случилось, что нам удалось переселить в этот дом людей из аварийного жилья. Такой дом в Москве считается домом бизнес-класса. Я считаю, что это заслуга городской, районной и областной властей, и, конечно же, губернатора. Мне приятно, что эти люди переселяются в наш дом, давайте же в этот день оставим в стороне все невзгоды и проблемы, и просто порадуемся за людей. Надо уважать друг друга и жить дружно в этом доме...

После торжественной церемонии новоселы поднялись в свои квартиры. Поздравляем владельцев новых благоустроенных квартир!

Людмила КИКАЛО.

Фото М.Малахова.