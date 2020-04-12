ХОРОВОЙ ШКОЛЕ - 25

В 2020 году круглую дату отмечает Хоровая школа мальчиков и юношей г. Конаково. Она была основана супругами – музыкантами, выпускниками РАМ им. Гнесиных Вадимом и Натальей Махновскими. Воспитанники школы становились золотыми медалистами на Чемпионате мира по хоровому пению, выступали в Кремле и получали президентские гранты, объездили всю Европу. Ежегодно в ХШМиЮ г. Конаково проходят обучение около 600 конаковских ребят. Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется за счет бюджета Конаковского района: заработные платы педагогов, содержание здания, обеспечение образовательного процесса и т.д. На все это ежегодно тратится более 13 миллионов рублей.

А начиналось всё в 1995 году всего с нескольких мальчишек. На создание отдельной школы хорового пения Наталью и Вадима Махновских, музыкантов-выпускников РАМ им. Гнесиных, благословил протоиерей Борис Ничипоров – настоятель Ильинского храма с. Селихово Конаковского района, заслуженный учитель России.

Имея высшее музыкальное образование, супруги Махновские стали искать среди преподавателей г.Конаково профессионалов-единомышленников, с фундамента выстраивая новую для города, полноценную хоровую школу. Когда детей стало много, появилась возможность сформировать полноценный педагогический коллектив. Сегодня на каждом этапе обучения у мальчиков есть талантливые хормейстеры, которые любят и ценят каждого ребёнка. За четверть века в школе сформировались десять хоров детей разного возраста – от хора трёхлеток «Капельки» до Юношеского хора! Помимо пения, дети обучаются игре на музыкальных инструментах и многие даже играют в школьном оркестре, который ни один раз занимал призовые места на областных и всероссийских конкурсах. Художественный руководитель ХШМиЮ Наталья Махновская называет своих коллег уникальными, поскольку это невероятный труд – не только обеспечивать ежедневную железную дисциплину среди мальчишек, но и обучать их музыкальному искусству.

Не менее важную, а может, и бОльшую роль в процессе обучения играют родители и родственники, которые на протяжении многих лет приводят детей на занятия. Пение, игра на музыкальных инструментах, прикладное искусство, развитие речи – в один день все эти дисциплины не уместить. Например, репетиции концертного хора проходят ежедневно. И только благодаря родительской поддержке и участию родителей, обучающиеся справляются с большими нагрузками.

Концертная жизнь, гастроли, участие в международных фестивалях и конкурсах занимают значимое место в жизни ХШМиЮ. Ежегодно Концертный хор мальчиков и юношей школы принимает участие в крупных музыкальных проектах совместно с камерным хором «Русский Партес» и камерным оркестром «Российская камерата» Тверской академической филармонии под управлением художественного руководителя А.В. Кружкова. Учащиеся ХШМиЮ достойно представляют Конаково и Тверскую область, выступая на престижных концертных площадках страны (Большой зал Московской консерватории, концертный зал имени П.И. Чайковского, Колонный зал, Кремлевский Дворец Съездов, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, Государственная капелла им. М.И. Глинки в Санкт- Петербурге и др.) Десять лучших мальчиков Тверской области - представители ХШМиЮ г. Конаково входят в состав Сводного детского хора России и ежегодно принимают участие в событиях высшего правительственного уровня Российской Федерации. А Концертный хор мальчиков в составе Православного сводного детского хора поёт на Патриарших службах и концертах.

За 25 лет ребята из Конакова объездили с дружественными концертами почти всю Европу – от стран Скандинавии до Италии, везде получая восторженные отзывы в прессе, подружились с лучшими российскими и зарубежными коллективами, которых не так и много, так как хор мальчиков сам по себе – уникальное явление, встречающееся не часто.



Директор школы – не только талантливый музыкант, но и священник. Протоиерей Вадим Махновский является настоятелем Храма Святых Петра и Павла в Карачарово. Таким образом, вместе с пением на первом месте также стоит и другая не менее важная задача - создание благоприятных условий духовно-нравственного воспитания, личностных положительных качеств, которые пригодятся в жизни. В школе поставлена высокая образовательная планка, дающая возможность для уверенного старта в жизни, к которой тянутся и педагоги, и дети. Мальчики вырастают людьми высокой культуры, с особым внутренним устройством и оказываются духовно и нравствено устойчивее тех, кто подобного образования не получил, либо не окончил.

Невозможно переоценить колоссальную значимость школы в деле объединения горожан – дети, их рост и развитие по-настоящему способны объединить людей, закладывая духовные и нравственные основы у юношества, что позволяет говорить о хорошем будущем. И не только о личном, но и будущем города и района, потому что молодежь - это тот фундамент, без которого невозможно выстроить красивое, устойчивое ко всем бурям, здание общества. Потому что, как говорили классики, то общество, у которого нет будущего, обречено на вымирание - как нравственное, так и физическое.

Каждому воспитаннику и выпускнику ХШМиЮ г. Конаково повезло, что четверть века назад супруги Махновские обосновались именно на Конаковской земле. И теперь уже выпускники хоровой школы приводят своих детей к своим любимым педагогам! И если посчитать количество мальчиков, прошедших через школу за всё время её существования, то практически каждый пятый житель мужского пола в городе поет, и делает это профессионально!

Основатели и педагоги Хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково доказать, что хоровое искусство – это занятие достойное, признанное во всём мире. Профессиональное мастерство педагогического коллектива и преданность искусству, талант и плодотворная деятельность по воспитанию детей несут только свет и добро, высокую духовность и радость познания.

Анна РИХМАЙЕР,

Вера САЗОНОВА.