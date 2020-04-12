ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ. Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
4 декабря (пятница)
- Церемония вручения муниципальной премии «Признание года 2020». ДК «Современник», начало в 18.00. Вход по пригласительным билетам
5 декабря (суббота)
- Кубок по Плаванию «Юный чемпион». СК «Дельфин», начало в 10:00.
- Легкоатлетический пробег памяти В.В. Васильковского. Конаковский бор, начало в 11-00.
8 декабря (вторник)
- Виртуальный концерт 51-ого Фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Гостиная ДК «Современник», начало в 18.00. Вход свободный.
11 декабря (пятница)
- Шоу – конкурс «Леди золотой возраст». ДК «Современник», начало в 14.00. Вход свободный.