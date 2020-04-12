ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ. Анонс выходного дня... и не только

4 декабря (пятница)

- Церемония вручения муниципальной премии «Признание года 2020». ДК «Современник», начало в 18.00. Вход по пригласительным билетам

5 декабря (суббота)

- Кубок по Плаванию «Юный чемпион». СК «Дельфин», начало в 10:00.

- Легкоатлетический пробег памяти В.В. Васильковского. Конаковский бор, начало в 11-00.

8 декабря (вторник)

- Виртуальный концерт 51-ого Фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Гостиная ДК «Современник», начало в 18.00. Вход свободный.

11 декабря (пятница)

- Шоу – конкурс «Леди золотой возраст». ДК «Современник», начало в 14.00. Вход свободный.