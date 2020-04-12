пра3 декабря - Международный день инвалидов

Уважаемые жители Конаковского района!

3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалидов - день, напоминающий нам о том, что общество обязано заботиться о тех, кто нуждается в содействии и поддержке!

Отношение к инвалидам всегда является показателем зрелости общества, его способности бережно относиться к любому человеку, понимать, что от непредсказуемых поворотов судьбы никто не застрахован. Важно, чтоб каждый человек независимо от состояния здоровья, имел возможность быть социально активным, получать знания и профессиональные навыки, заниматься любимым делом.

В Конаковском районе среди людей с ограниченными возможностями встречается все больше настоящих талантов: художников и музыкантов, победителей параолимпийских состязаний. Это люди удивительной судьбы, их мужеством и необычайной силой воли невозможно не восхищаться.

Искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам – социальным работникам, учителям, врачам. Слова особого уважения людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне!

Здоровья вам, оптимизма, высокого жизненного тонуса, внимания и понимая окружающих, тепла и любви близких, счастья и удач!

Депутат законодательного собрания Тверской области Д.И. Дородных.

Глава Конаковского района О.В. Лобановский.

Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.