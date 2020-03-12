Игорь Руденя и Алексей Миллер подписали программу газификации Тверской области на 2021–2025 годы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Согласно документу, компания построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями— «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов.

Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада Тверской области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинскиймуниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкийрайоны, а также северо-востока: вВесьегонский,Краснохолмский,Сандовский муниципальные округа,Молоковский район. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

«Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона», - считает Игорь Руденя.

Кроме того, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд рублей – инвестиции компании «Газпром», свыше 7,6 млрд рублей – вклад Тверской области.

По итогам реализации пятилетней программы уровень газификации Верхневолжья вырастет с 66% до 76%.

На следующем этапе, до 2030 года, планируется завершить газификацию населённых пунктов Тверской области и обеспечить газом в общей сложности свыше 1,2 млн человек. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1 100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области